На Одещині спіймали місцевих, які планували передати росіянам дані про ЗСУ

В Одеській області двоє громадян України збирали дані про бойові позиції та блокпости українських захисників. Цю інформацію вони планували передати окупантам.

21 березня місцеві мешканці намагалися оминути позиції оборони й потрапити на закриту територію. Зрадників виявили наші нацгвардійці.

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За гроші мали здати інформацію

Українські захисники зупинили чоловіків на блокпості, щоб перевірити документи й мобільні телефони. З'ясувалося, що один із них домовився з росіянами про те, що за грошову винагороду надасть дані про місцезнаходження бойових позицій та блокпостів Нацгвардії та ЗСУ. Обох зрадників вже передали місцевим поліцейським.

Інший інцидент на Одещині

Цього ж дня нацгвардійці затримали інших двох чоловіків, які намагалися перетнути блокпост. Вони мали при собі декілька паспортів Росії і України й приблизно 25 тисяч доларів готівки. А також – блокноти й карти з помітками, де перебували. Куди й чому їдуть – чоловіки пояснити не змогли. За них вже взялося СБУ.

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