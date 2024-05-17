Хотіла хайпонути: на Одещині тітка напувала 2-річну дівчинку пивом у прямому ефірі

В Одеській області жінка "пригощала" свою малолітню племінницю алкоголем, знімала частування на відео і викладала у соцмережу. Увагу на горе-блогершу звернули правоохоронці.

Поліцейські навідалися до родини дитини, яка була на відео. Що було далі, розповідає 24 Канал.

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"Розширювала" аудиторію

Поліція встановила, що 23-річна тітка вийшла у "прямий ефір", під час якого поїла дворічну племінницю алкоголем та вживала нецензурні слова на її адресу.

Свою поведінку жінка пояснила тим, що хотіла залучити більшу кількість підписників до свого акаунту.

Матір малечі – 26-річна одеситка – розказала, що сама виховує дитину. На час ремонту у квартирі вона привезла доньку до сестри.

За словами поліції, обидві жінки були у нетверезому стані.

На час проведення слідства і встановлення обставин інциденту дівчинка перебуватиме під опікою служби у справах дітей Одеської міської ради.

У Львові батько посадив за кермо 9-річну доньку

У квітні суспільний резонанс викликало інше відео. На ньому чоловік фільмує, як його 9-річна донька самостійно керує автомобілем.

На кадрах видно, що ні чоловік, ні дівчинка не пристебнуті ременями безпеки. Тим часом батько висловлює похвалу дівчинці, пророкуючи їй майбутню участь у гонках.

Журналісти припустили, що авто рухалося вулицею Вернадського – в напрямку від "Арени Львів" до вулиці Стрийської, неподалік автовокзалу.

У патрульній поліції на запит ЗМІ заявили, що намагаються встановити особу "горе-батька", аби у подальшому притягнути його до адміністративної відповідальності.