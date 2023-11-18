На Одещині – вибухи: ЗСУ активно збивають "Шахеди"
Повітряна тривога у ніч на 18 листопада триває. Повідомляють про роботу ППО в Одеській області.
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 00:39. Людей закликали перебувати в укриттях цивільного захисту. Їх не можна залишати, доки не сповістять про відбій тривоги. Не забувайте про це правило, адже воно рятує життя.
Зверніть увагу Атака "Шахедами": у Києві, області та на Чернігівщині працює ППО
Згодом повідомили, що в Одеській області зафіксували "Шахеди". Вони рухалися у напрямку Одеси. Згодом у мережі заявили про роботу ППО. Людей просили триматися якнайдалі від вікон.
Також у ніч на 18 листопада ППО працювала у:
- Києві;
- Київській області;
- Чернігівській області;
- Хмельницькій області.
Дякуємо захисникам українського неба.
Не знімайте роботу ППО, яка працює по шахедах, і не відправляйте нічого в різні канали,
– нагадав українцям Андрій Єрмак
– глава Офісу Президента.
Окрім того, українців застерігають, як важливо довіряти інформації з офіційних джерел. Російські окупанти щодня вигадують все нові й нові фейки. Не варто залишати ворогу жодного шансу на перемогу в інформаційному просторі.