На Одещині – вибухи: ЗСУ активно збивають "Шахеди"

Повітряна тривога у ніч на 18 листопада триває. Повідомляють про роботу ППО в Одеській області.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 00:39. Людей закликали перебувати в укриттях цивільного захисту. Їх не можна залишати, доки не сповістять про відбій тривоги. Не забувайте про це правило, адже воно рятує життя.

Зверніть увагу Атака "Шахедами": у Києві, області та на Чернігівщині працює ППО

Згодом повідомили, що в Одеській області зафіксували "Шахеди". Вони рухалися у напрямку Одеси. Згодом у мережі заявили про роботу ППО. Людей просили триматися якнайдалі від вікон.

Також у ніч на 18 листопада ППО працювала у:

Києві;

Київській області;

Чернігівській області;

Хмельницькій області.

Дякуємо захисникам українського неба.

Не знімайте роботу ППО, яка працює по шахедах, і не відправляйте нічого в різні канали,

– нагадав українцям Андрій Єрмак

– глава Офісу Президента.

Окрім того, українців застерігають, як важливо довіряти інформації з офіційних джерел. Російські окупанти щодня вигадують все нові й нові фейки. Не варто залишати ворогу жодного шансу на перемогу в інформаційному просторі.