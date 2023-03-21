Вимагав хабар у 120 тисяч: на Одещині затримали заступника командира військової частини

На Одещині заступника командира однієї з військових частин спіймали на корупції. Він вимагав 120 тисяч гривень з підлеглого військовослужбовця.

За це зловмисник мав підписати документи на переведення до іншого військового підрозділу. Тепер корупціонеру загрожує позбавлення волі.

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Що відомо про схему зловмисника

Як стало відомо, підполковник діяв разом з начальником речової служби частини. Вони вимагали від військового гроші за підписання обхідного листка та не ініціювання службової перевірки щодо нестачі бронежилетів.

У підсумку зловмисників затримали під час отримання частини хабаря у сумі 100 тисяч гривень.

Злочинців затримали / фото ДБР

Що загрожує злочинцям

Тепер військовослужбовці підозрюються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі зловмисникам обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 448 гривень кожному.

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Полковник з Міноборони за хабарі допомагав виїхати чоловікам за кордон

Раніше працівники Державного бюро розслідувань затримали заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України. Він за 9 тисяч доларів США допомагав виїхати з України військовозобов’язаному.

Так, за грошову винагороду полковник громадянину України призовного віку незаконно допомагав оформити документи про зняття з військового обліку, щоб той в період дії воєнного стану міг безперешкодно виїхати за кордон.

Саме під час отримання хабаря від військовозобов’язаного та передачі документів його затримали працівники ДБР спільно з СБУ.