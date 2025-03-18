Схоже на апокаліпсис: на Одещині масштабна пожежа, – ЗМІ

Удень 18 березня стало відомо про масштабну пожежу в Одеській області. ЗМІ поширюють страшні кадри, але причина займання поки не відома.

Деталі передає 24 Канал. Дивіться також Вижила тільки одна дитина: у пожежі на Харківщині загинули двоє дорослих і 10-річна дівчинка Що відомо про масштабну пожежу на Одещині 18 березня Кадри, які поширюють у ЗМІ, справді страшні. Все небо затягнуте димом і вирує вогонь. Дивіться відео великої пожежі в Одеській області 18 березня 2025: Ми намагаємося зв'язатися з ДСНС області, щоб з'ясувати деталі.