18 березня, 15:18
Схоже на апокаліпсис: на Одещині масштабна пожежа, – ЗМІ
Удень 18 березня стало відомо про масштабну пожежу в Одеській області. ЗМІ поширюють страшні кадри, але причина займання поки не відома.
Деталі передає 24 Канал.
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Що відомо про масштабну пожежу на Одещині 18 березня
Кадри, які поширюють у ЗМІ, справді страшні. Все небо затягнуте димом і вирує вогонь.
Дивіться відео великої пожежі в Одеській області 18 березня 2025:
Ми намагаємося зв'язатися з ДСНС області, щоб з'ясувати деталі.