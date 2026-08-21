Росія атакувала на Одещині пункт пропуску з Молдовою

У ніч на 21 серпня Росія атакувала "Шахедами" Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області. Пошкоджено пункт пропуску "Табаки".

Про це повідомили у ДПСУ.

Що відомо про атаку на КПП "Табаки"

Пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску. Пожежі, що виникли на об'єктах, локалізували працівники ДСНС України.

Наразі пропуск осіб і транспортних засобів через пункт "Табаки" не здійснюється. Про ситуацію поінформовано молдовську сторону.

Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску.

Просимо громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок,

– написали у ДПСУ.

Пошкодження на КПП "Табаки" / Фото ДПСУ

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Нагадаємо, напередодні президент Зеленський також повідомляв, що на Одещині росіяни атакували дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою.