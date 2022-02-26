На Одещині вводять комендантську годину

ЗСУ витривало та сильно відбивають атаки російської армії. Та для безпеки населення вводять комендантські години в регіонах.

На Одещині комендантська година буде тривати 26 лютого з 19.00 до 06.00. А 27 лютого забороняють рух автотранспорту на території області.

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Що буде заборонено

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Гриневецький згідно з законом і на вимогу командувача Оперативного командування "Південь" видав розпорядження. Саме за ним запроваджують комендантську годину.

Не можна перебувати людям у зазначені години на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Перевіряти документи чи речі при потребі також будуть. Окрім цього, можливі перевірки транспорту, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян.

Заборони 27 лютого

Не можна 27 лютого 2022 року їхати транспортом на території Одеської області, крім служб екстреної медичної допомоги, транспорту спецпризначення, які виконують невідкладне службове завдання. Але в них мають бути ввімкнені спеціальні світлові сигнальні пристрої. Також можуть їздити авто за спеціальними перепустками.

Головному управлінню Національної поліції в Одеській області та Південному територіальному управлінню військової служби правопорядку доручили забезпечити контроль за дотриманням зазначених вимог на території Одеської області.



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