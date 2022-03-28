На Одещині заборонили носити військову форму тим, хто не входить до лав ЗСУ й інших формувань

Відтепер у Білгород-Дністровському районі Одещини носити військову форму можуть лише ті, хто входить до лав ЗСУ або інших формувань. Інших за це штрафуватимуть.

Як зазначають у Білгород-Дністровській районна військовій адміністрації, за носіння військової форми цивільних штрафуватимуть.

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Військову форму у порушників конфісковуватимуть

Відразу ж зауважимо, що мовиться про заборону носіння військової форми зі знаками розрізнення ЗСУ або інших військових формувань.

Порушників розпорядження від 27 березня штрафуватимуть. Мовиться про сплату від 150 до 200 неоподаткованих мінімумів громадян (від 2 550 до 3 400 гривень).

Для злісних порушників, які протягом року повторять ситуацію:

від 200 до 400 неоподаткованих мінімумів (від 3 400 гривень до 6 800 гривень)

або ж громадські роботи від 30 до 40 годин.

Також зазначають, що військову форму у тих, хто не входить до лав ЗСУ або інших формувань, конфісковуватимуть.

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