На Одещині заборонили заходити та заїжджати на території лісів

В Одеській області влада заборонила заходити та заїжджати на території лісів. Рішення ухвалили через велику кількість пожеж в екосистемах.

Відповідне розпорядження підписав глава Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

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Для того, щоб запобігти загрозі виникнення пожеж в природних екосистемах, а також для швидкого й ефективного реагування на такі інциденти, відвідувати ліси заборонено.

Кому дозволено в'їжджати

Як повідомили в Одеській ОВА, наразі в'їзд у ліси дозволено транспорту:

Збройних Сил України;

Державної прикордонної служби;

Державної спеціальної служби транспорту;

Державної служби спеціального зв'язку та інформації;

Нацгвардії;

Служби зовнішньої розвідки;

Управління державної охорони;

Міністерства внутрішніх справ;

Державної лісової охорони України.

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