На Одещині заборонили заходити та заїжджати на території лісів

1 квітня 2022 , 17:08
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Джерело:

фейсбук Одеської ОВА

В Одеській області влада заборонила заходити та заїжджати на території лісів. Рішення ухвалили через велику кількість пожеж в екосистемах.

Відповідне розпорядження підписав глава Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

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Для того, щоб запобігти загрозі виникнення пожеж в природних екосистемах, а також для швидкого й ефективного реагування на такі інциденти, відвідувати ліси заборонено. 

Кому дозволено в'їжджати

Як повідомили в Одеській ОВА, наразі в'їзд у ліси дозволено транспорту: 

  • Збройних Сил України;
  • Державної прикордонної служби;
  • Державної спеціальної служби транспорту;
  • Державної служби спеціального зв'язку та інформації;
  • Нацгвардії;
  • Служби зовнішньої розвідки;
  • Управління державної охорони;
  • Міністерства внутрішніх справ;
  • Державної лісової охорони України.

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Автор: Тетяна Кійовська