В Одеській області прогнозують сильні повені, які насуваються в регіон з Західної України. Зокрема, південь, тобто, українська Бессарабія, і північ області вже потерпають від негоди. За прогнозами синоптиків, через сильні паводки може затопити трасу Одеса – Рені.

На своїй фейсбук-сторінці голова Одеської ОДА Максим Куций повідомив, що сьогодні відбулась термінова нарада щодо ситуації з повінню. Відтак, у регіоні розпочали підготовку до природного лиха.

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За його словами, наразі мобілізовані керівники районів, які насамперед можуть бути ураженими негодою. Мовиться про Біляївський та Білгород-Дністровський райони, Маяківську та Ясківську ОТГ.

Голова Одеської обласної адміністрації зазначив, що міська влада разом з працівниками ДСНС, національною поліцією та прикордонниками забезпечує надання необхідних заходів безпеки. Також вони працюють над тим, щоб обмежити доступ людей найближчими днями до потенційно небезпечних місць.

В ОДА застерігають, щоб цими вихідними одесити та туристи уникали водойм і не відпочивали на річці чи лимані.

"У ці вихідні мешканцям Одещини та туристам краще пропустити відпочинок на річці чи лимані. Це може бути смертельно небезпечно", – написав Максим Куций.

Можливе затоплення траси Одеса-Рені

У ДСНС повідомили про штормове попередження через формування дощового паводка на Дністрі в Одеській області. Відтак це може спричинити затоплення траси Одеса – Рені.

З 27 по 29 червня можливий підйом рівнів води на 0,2 – 0,5 метрів поблизу села Маяки. Через це також може затопити городи і об'єкти в селі Яськи та місті Біляївка.

Що відомо про негоду на Одещині