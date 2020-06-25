На Одещину насуваються масштабні повені: може затопити трасу Одеса – Рені
В Одеській області прогнозують сильні повені, які насуваються в регіон з Західної України. Зокрема, південь, тобто, українська Бессарабія, і північ області вже потерпають від негоди. За прогнозами синоптиків, через сильні паводки може затопити трасу Одеса – Рені.
На своїй фейсбук-сторінці голова Одеської ОДА Максим Куций повідомив, що сьогодні відбулась термінова нарада щодо ситуації з повінню. Відтак, у регіоні розпочали підготовку до природного лиха.
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За його словами, наразі мобілізовані керівники районів, які насамперед можуть бути ураженими негодою. Мовиться про Біляївський та Білгород-Дністровський райони, Маяківську та Ясківську ОТГ.
Голова Одеської обласної адміністрації зазначив, що міська влада разом з працівниками ДСНС, національною поліцією та прикордонниками забезпечує надання необхідних заходів безпеки. Також вони працюють над тим, щоб обмежити доступ людей найближчими днями до потенційно небезпечних місць.
В ОДА застерігають, щоб цими вихідними одесити та туристи уникали водойм і не відпочивали на річці чи лимані.
"У ці вихідні мешканцям Одещини та туристам краще пропустити відпочинок на річці чи лимані. Це може бути смертельно небезпечно", – написав Максим Куций.
Можливе затоплення траси Одеса-Рені
У ДСНС повідомили про штормове попередження через формування дощового паводка на Дністрі в Одеській області. Відтак це може спричинити затоплення траси Одеса – Рені.
З 27 по 29 червня можливий підйом рівнів води на 0,2 – 0,5 метрів поблизу села Маяки. Через це також може затопити городи і об'єкти в селі Яськи та місті Біляївка.
Що відомо про негоду на Одещині
- На півночі Одеської області 22 червня пройшлася негода – за 3 години випала рекордна кількість опадів.
- Найбільше постраждав Подільський район. Там річка Великий Куяльник вийшла з берегів, частково затопивши три села: Поплавку, Качурівку і Оброчне.
- Через зливу постраждали десятки домогосподарств, поля, людям залило городи, загинула птиця і худоба.
- У селі Качурівка вода підтопила 30 будинків.
- 23 червня Одещину знову накрила негода. У селі Виноградівка Болградського району злива підтопила кілька приватних будинків і розмила вулиці. Місцями розмило асфальт, утворилися ями.
- Негода продовжилася і 24 червня. Опівдні у місті почалася сильна гроза, яка супроводжувалась градом і поривами вітру. Постраждав найбільший житловий район Одеси – селище Котовського. Вода затопила дороги та деякі двори будинків.