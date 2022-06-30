Одещину тепер уже остаточно звільнено від росіян

Одеська область повністю звільнена від російських загарбників – 30 червня ЗСУ очистили від окупантів острів Зміїний.

Одеська область без російських загарбників

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону, передає 24 канал. Він підтвердив інформацію від Генштабу, що Одеська область повністю звільнена від російських окупантів.

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Нагадаю, що острів Зміїний, відомий, як Змієбаївка, – це селище Біле Ізмаїльського району Одеської області. Тому, звичайно, ми дуже радіємо успіхам наших військових, не забуваємо тих, хто відав життя за це і молимось за тих хто в бою. Сподіваємось, що новини ставатимуть все кращими і ця якість також перейде і в кількість,

– сказав речник Одеської ОВА.

"Жест доброї волі"

Він додав, що стратегія у росіян має бути лише одна – такати поки не пізно. Та назвав брехнею заяви росіян про "жест доброї волі"ю

"Коли росіяни кажуть про жест доброї волі, ми розуміємо, що наші Збройні Сили змусили їх відступити. На Херсонщині теж є позитивні новини, про них повідомлять трохи пізніше. Така ситуація показує, що вдалось відбити черговий наступ ворога і тому він діє, як терорист і обстрілює ракетами цивільні об'єкти – це одеські реалії, тому що щодня нам прилітає" – додав Братчук.

Зазначимо, що росіяни заявили, що йдуть зі Зміїного, щоб українське зерно представники ООН мали можливість вивезти з портів. Але останнім часом ЗСУ активно обстрілювали острів. 29 червня стало відомо, що наші військові знищили черговий російський комплекс "Панцир-С1" та завдали понад 10 точних ударів по Зміїному.

23 червня. Українські військові знищили на Зміїному ще один ЗРК Панцир. А 21 червня. ЗСУ знищили на острові 49 росіян, ЗРК Панцир С1, дві самохідні гаубиці Мста-С, один тягач, одну станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, а також п'ять одиниць броньованої та автомобільної техніки.

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