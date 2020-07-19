На місцевому пляжі Одеси трапилася жахлива трагедія. 12-річний хлопчик впав з обриву та отримав несумісні з життям травми.

Наразі працівники Шевченківського відділення поліції встановлюють обставини трагедії. Про це повідомили у пресслужбі поліції Одещини.

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Деталі трагедії

У ніч проти 19 липня 12-річний хлопчик у компанії свого друга гуляли пляжем без супроводу дорослих. Дітей приблизно о 3:00 побачив охоронець одного із закладів та почав викликати поліцію.

Хлопчик, почувши це, кинувся тікати, не розрахував відстань і впав з обриву,

– мовиться у повідомленні.

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Від отриманих тілесних ушкоджень 12-річний хлопчик помер на місці. Подію кваліфікували за статтею 115 про умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок".