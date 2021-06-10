До поліції щодо цього звернулися 8 червня. Це зробив син потерпілої, який у момент нападу був на роботі.

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Телефон, який викрали в пенсіонерки / Фото Нацполіції

Більше про це пограбування

Пенсіонерка надала слідчим детальний опис своєї нападниці. Вже за годину правоохоронці затримали підозрювану.

Нею виявилась жителька Суворівського району з багатодітної сім'ї. Правоохоронці її швидко знайшли, бо дівчина раніше вже потрапляла в поле зору правоохоронців.

Затримана розповіла, що зайшовши до помешкання побачила стареньку, яка спить. Коли пенсіонерка проснулася, почала кричати. Тоді 17-річна почала погрожувати, щоб їй не чинили опір. Однак це подіяло не на довго.

Коли я виходила, вона почала знову кричати. Я взяла лопату й сказала, що зараз вдарю. Потім вона трохи помовчала та знову почала кричати. Тоді я пригрозила ножицями,

– розповіла підозрювана.



Ключі від оселі пограбованої пенсіонерки / Фото Нацполіції

Потім дівчина почала давати бабусі ляпаси, поки та не впала та не вдарилася об ліжко. Після цього вона замкнула квартиру ззовні та втекла.

Що вона викрала:

ключі від оселі;

старий мобільний телефон Nokia;

ноутбук.

Під час обшуку в оселі зловмисниці не знайшли тільки ноутбук. Вона зізналася, що вже продала його в ломбарді

Допит затриманої за пограбування пенсіонерки: відео Нацполіції

Яке покарання можливе за такий злочин

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про розбій із проникненням в житло. Якщо суд визнає дівчину винною, їй загрожує від 7 до 12 років в'язниці. Також у неї можуть конфіскувати майно.

Зверніть увагу! На Одещині 17 травня чоловік попросив трішки горілки у 80-річної пенсіонерки. Старенька впустила його в дім, однак замість подяки отримала удар палицею по голові. Зловмисник викрав гаманець і втік у сусіднє село, а жінка потрапила до лікарні.