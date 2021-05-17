Вилізли у вікно та просили допомоги у сусідів: в Одесі врятували дітей з неблагополучної сім’ї
Інцидент стався вночі на 17 травня. Двоє дітей вилізли у вікно з квартири на Молдованці. Вони пішли до сусідів просити допомоги. Ті, своєю чергою, звернулись до Служби у справах дітей та поліції.
Джерело:фейсбук Юлії Нікандрової
Дорослі подзвонили напряму очільниці департаменту ОДА. Спільно з правооїоронцями вони врятували 3 малюків.
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Що відомо про інцидент
Напередодні батьки 3 дітей закрили їх у квартирі в Приморському районі та пішли в невідомому напрямку.
Голодних і переляканих їх витягли сусіди через кватирку. Поки добиралися до райвідділу, по дорозі зустріли горе-батьків з третьою дитиною,
– повідомила начальниця Служби у справах дітей Одеської міськради Юлія Нікандрова.
Правоохоронці одразу доставили батьків до відділення поліції.
Який стан дітей
- Новини невтішні: стан усіх 3 дітей запущений.
- В сім'ї проживало двоє дівчат та хлопчик.
- У молодшої дитини – рани на шиї та під оком.
- До поліції викликали ще й бригаду медиків.
- Правоохоронці перевірили умови, в яких жили діти. Начальниця Служби у справах дітей коротко підрезюмувала, що то є пекло.
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