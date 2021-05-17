Інцидент стався вночі на 17 травня. Двоє дітей вилізли у вікно з квартири на Молдованці. Вони пішли до сусідів просити допомоги. Ті, своєю чергою, звернулись до Служби у справах дітей та поліції.

Дорослі подзвонили напряму очільниці департаменту ОДА. Спільно з правооїоронцями вони врятували 3 малюків. До теми Виглядала неадекватною: в Одесі перехожих шокувала поведінка жінки з немовлям – відео Що відомо про інцидент Напередодні батьки 3 дітей закрили їх у квартирі в Приморському районі та пішли в невідомому напрямку. Голодних і переляканих їх витягли сусіди через кватирку. Поки добиралися до райвідділу, по дорозі зустріли горе-батьків з третьою дитиною,

– повідомила начальниця Служби у справах дітей Одеської міськради Юлія Нікандрова. Правоохоронці одразу доставили батьків до відділення поліції. Який стан дітей Новини невтішні: стан усіх 3 дітей запущений.

В сім'ї проживало двоє дівчат та хлопчик.

У молодшої дитини – рани на шиї та під оком.

До поліції викликали ще й бригаду медиків.

Правоохоронці перевірили умови, в яких жили діти. Начальниця Служби у справах дітей коротко підрезюмувала, що то є пекло. Зверніть увагу! За тиждень з 10 по 16 травня у Приморському районі Одеси Служба у справах дітей врятували 17 неповнолітніх з неблагополучних сімей.