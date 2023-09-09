Через зарядний пристрій: у житловому будинку в Одесі спалахнула пожежа, є постраждалі діти

В Одесі 9 вересня спалахнула пожежа у житловому будинку. На жаль, відомо про 5 постраждалих.

Спалахнув двоповерховий житловий будинок по вулиці Марії Демченко. Внаслідок інциденту постраждали 5 людей.

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У ДСНС України розповіли деталі. Пожежу локалізували о 17:31, а ліквідували – о 17:47 на площі 80 метрів квадратних.

Ймовірна причина пожежі – аварійний режим роботи зарядного пристрою акумуляторної батареї . На місці події з родичами постраждалих працювали психологи ДСНС,

– мовиться у повідомленні.

Під час пожежі постраждали 5 людей: усі вони – з однієї сім'ї. Двох людей – батька 1972 року народження та доньку 2019 року народження – госпіталізували. Їхній стан оцінюють як тяжкий.

Окрім того, трьох дівчаток (2013, 2017 та 2008 років народження) родичі самостійно доставили у лікарню. Їхній стан оцінили як середньої тяжкості.

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