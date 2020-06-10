В Одесі через спеку розплавився асфальт: влада вирішила проблему креативно – відео
Через спекотну погоду на дорогах Одеси почав плавитися асфальт. Мерія вирішила, що у цій ситуації зарадить пісок.
Температура повітря в Одесі 10 червня сягала +29 градусів. Через спеку в місті розплавився асфальт на дорогах, повідомляє телеграм-канал Teza.
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Мерія міста не придумала нічого кращого, як вигнати на вулиці комунальників, щоб вони жменями посипали піском розплавлену смолу на дорозі,
– йдеться у повідомленні.
Підтверджує оригінальний підхід влади відео. На ньому помітно, як їде вантажівка, а з неї комунальники сиплять на асфальт пісок.
Як в Одесі борються з розплавленим асфальтом: дивіться відео
Зверніть увагу! На 11 червня синоптики прогнозують в Одесі ще спекотнішу погоду. Стовпчики термометрів піднімуться до +30…+32 градусів.