У Одесі чоловік "замінував" енергетиків через вимкнення світла: як його покарають

У Одесі чоловік звинуватив енергетиків у проблемах з електропостачанням. Він "замінував" їх.

У Одесі чоловік "замінував" енергетиків через вимкнення світла. Це сталося на початку червня.

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Проводили евакуацію

Стало відомо, що енергетики отримали на електронну пошту лист з інформацією про мінування.

Якщо протягом 15 хвилин електропостачання не буде відновлено по всьому місту, ваша будівля злетить у повітря! Це не жарт! Час пішов!

– мовилось у листі.

Поліцейські евакуювали з будівлі 230 людей, перевірили приміщення і прилеглу територію, але вибухових пристроїв не знайшли.

Того, хто повідомив про мінування знайшли за три тижні — попередньо, це безробітний одесит 1970 року народження. Тепер він може отримати покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі.

Ситуація у енергосистемі нестабільна. Через дефіцит протягом доби 29 червня застосовуються графіки погодинних відключень.