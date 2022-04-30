В Одесі чути вибухи: негайно вирушайте в укриття

В Одесі пролунали вибухи, після чого в області оголосили повітряну тривогу. Негайно спускайтеся в укриття та не нехтуйте власною безпекою.

За даними місцевих ЗМІ, працює ППО. Тому потрібно негайно спуститися в укриття, підвал або сховатися за правилом "двох стін" – у ванній або коридорі.

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Слідкуйте за оновленнями

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Крім того, нагадуємо – не можна фотографувати чи знімати на відео наслідки "прильотів", якщо такі є. Не коригуйте вогонь противника.

Слідкуйте за оновленнями місцевих адміністрацій щодо ситуації. Також важливо не поширювати в мережі адрес місць вибухів.

Перебувайте в укриттях, поки сирена не сповістить про відбій.

Останні схожі випадки

Близько 16:02 з'явилися повідомлення про вибухи в Запоріжжі та Херсонській області. За менш ніж 20 хвилин до цього в регіонах оголосили повітряну тривогу.

Станом на 18:23 тривога оголошена у 14 областях, зокрема, по всьому Заходу країни. Крім того, повітряна тривога і досі триває в Луганській області від 4 квітня.

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