В Одесі чутно вибухи: що відомо про небезпеку для міста

В Одесі пізно вночі 13 квітня пролунали вибухи. До цього в області оголошували тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Суспільне.

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Що відомо про вибухи в Одесі

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 01:25 13 квітня. Повітряні сили писали, що в регіон залітають ворожі безпілотники.

БпЛА з Миколаївщини на Одещину у бік міста Південне,

– писали військові.

Пізніше Повітряні сили попереджали жителів Одеси, що у напрямку міста летить ворожий ударний БпЛА з північного сходу. Також в укриття закликали йти й жителів Чорноморського.

Самі гучні звуки в Одесі почули приблизно о 01:54. Про це написало Суспільне.

"Вибухи в Одесі", – написали місцеві кореспонденти.

Цікаво, що через кілька хвилин після цього по всій Одеській області пролунав відбій повітряної тривоги. Це сталося о 02:00.

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