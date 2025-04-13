В Одесі чутно вибухи: що відомо про небезпеку для міста
- В Одесі пізно вночі 13 квітня пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги.
- Повітряні сили повідомили про ворожі безпілотники, що летіли в напрямку Одеси та Чорноморського, і закликали жителів йти в укриття.
В Одесі пізно вночі 13 квітня пролунали вибухи. До цього в області оголошували тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Суспільне.
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Що відомо про вибухи в Одесі
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 01:25 13 квітня. Повітряні сили писали, що в регіон залітають ворожі безпілотники.
БпЛА з Миколаївщини на Одещину у бік міста Південне,
– писали військові.
Пізніше Повітряні сили попереджали жителів Одеси, що у напрямку міста летить ворожий ударний БпЛА з північного сходу. Також в укриття закликали йти й жителів Чорноморського.
Самі гучні звуки в Одесі почули приблизно о 01:54. Про це написало Суспільне.
"Вибухи в Одесі", – написали місцеві кореспонденти.
Цікаво, що через кілька хвилин після цього по всій Одеській області пролунав відбій повітряної тривоги. Це сталося о 02:00.
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