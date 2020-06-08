У центрі Одеси екстремал виліз на 11-метровий Пам'ятник засновникам Одеси та почав його чистити. Рятувальники спробували допомогти чоловіку злізти, однак він спустився самостійно.

Інцидент стався пізно ввечері 7 червня на площі Катерининській, де й встановлений монумент засновникам Одеси, повідомляє "Перший міський".

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Молодий чоловік виліз на центральну фігуру композиції – статую імператриці Катерини II,

– йдеться у повідомленні.

Він дістався самого верху, а тоді почав чимось протирати голову фігури.

Поблизу пам’ятника зібралася велика кількість людей. Згодом прибули й правоохоронці та співробітники ДСНС. Рятувальники хотіли зняти чоловіка за допомогою спеціальної драбини.

Коли вони приставили її до монумента, екстремал зліз самостійно. За словами очевидців, чоловік пояснив свій вчинок тим, що лише "хотів помити" пам'ятник, оскільки він був брудний.

Порушника затримала поліція.

Екстремал заліз на монумент в Одесі: дивіться відео

Що відомо про Пам'ятник засновникам Одеси? У 2007 році в Одесі провели комплексну реставрацію Катерининської площі. Тоді там встановили пам'ятник засновникам – точну копію оригіналу, який більшовики демонтували у 1925 році.



Центральним елементом композиції є імператриця Катерина II. Її оточують сателіти – Григорій Потьомкін, Платон Зубов, Йосип Дерибас і Франц Деволан.



Наявність монумента періодично спричиняє скандали. Адже українські націоналісти вимагають його демонтувати.