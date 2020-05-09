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В Одесі герб міста розфарбували в кольори георгіївської стрічки: фото

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Активісти виправили витівку вандалів
Активісти виправили витівку вандалів / Фото з соцмереж

Невідомі розфарбували стелу із гербом Одеси, що на в'їзді у місто, в кольори георгіївської стрічки. Однак активісти одразу ж взялись виправляти витівку вандалів.

Місцеві активісти викликали поліцію та взялися перефарбовувати пам'ятний знак у синьо-жовті кольори. Про це повідомив Дем'ян Ганул на своїй сторінці у фейсбук. 

До слова Пенсіонер розмахував прапором СРСР у Мелітополі: відео реакції поліції

Вандалів, які розфарбували стелу у кольори забороненого символу, розшукує поліція.

"Нам не приємно дивитись на кольори "георгієвської стрічки", яка заборонена в Україні. Ми намалювали жовто-блакитний прапор України, аби воно не муляло очі. Нам не приємно, це є порушення закону. Ось є камери я думаю, що СБУ мали б розібратись у цьому", – пояснив активіст. 

Ганул зазначив, коли вони зафарбовували заборонену символіку, прибула поліція і представники комунальних служб, які пообіцяли відновити зображення в первісному вигляді.

 
Автор: Юлія Гілей
Теги: Новини України Новини Одеси 9 травня СРСР
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