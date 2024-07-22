В центрі Одеси частково згорів квестовий автобус: його могли підпалити

В Одесі на Соборній площі ввечері 22 липня невідомий чоловік підпалив квестовий автобус. Він кинув всередину невідомий предмет, який спричинив пожежу.

Вогнеборці ліквідували загоряння. На щастя, ніхто не постраждав.

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Правопорушника затримали

Підпалений автобус використовували для квесту "Втеча з в'язниці".

Попередньо встановлено, що невідомий чоловік йдучи повз автобус, кинув всередину невідомий предмет після чого в транспортному засобі спалахнув вогонь,

– розповіли у поліції.

Дії чоловіка помітили перехожі. Вони й не дали йому втекти з місця події до приїзду поліцейських.

"На щастя, від протиправних дій чоловіка ніхто не постраждав, адже в середині автобуса на момент загоряння нікого не було, а от передня частина автобуса зазнала ушкоджень", – зазначили правоохоронці.

Вони також додали, що на місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група, яка проводить огляд місця події, збирає речові докази та опитує очевидців.

Правопорушника доставили до відділку для зʼясування мотиву його вчинку. Поліція вирішує питання щодо правової кваліфікації події.

Водночас у виданні "Думська" додали, що, за словами очевидців, чоловік був у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Він також заявляв, що підпалив автобус ТЦК.