Посадовця затримали на гарячому 17 серпня. Суд обирає йому запобіжний захід.
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5 тисяч за надбавку
За даними слідства, начальник охорони держтаємниці вимагав хабар у розмірі 5 тисяч гривень і отримав його. Проте поліція одразу затримала чиновника. Відомо, що начальник мав дати надбавку військовослужбовцю за перебування в зоні бойових дій на сході.
Чиновникові готують підозру через вимагання й одержання неправомірної вигоди службовою особою. Якщо його провину доведуть, то чоловікові може загрожувати 5 – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також начальник охорони держтаємниці терміном до 3 років не зможе обіймати посаду.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Нацполіції Одещини. Оперативний супровід – співробітники відділу корупції СБУ.
Хабарництво серед чиновників: останні випадки
- В Одесі СБУ затримала чиновника Міністерства юстиції, який брав хабарі. Його спіймали, коли посадовець отримував гроші за зняття арешту з авто. Загалом хабарі брав різні: 300 доларів – 1 тисяча доларів.
- Начальник Держпродспоживслужби у Запоріжжі вимагав гроші у свого підлеглого. Він вважав, що має брати кошти у фермерів, особливо – за реєстрацію їхньої техніки. Останній хабар – 8 тисяч 250 доларів.
- Керівника відділу "Львівської залізниці" спіймали на хабарі під час тендеру в 1 мільйон гривень. Чиновник пообіцяв, що посприяє перемозі за 5 – 10% "відкату".