В Одесі в іноземця вилучили гранати: правоохоронці з'ясовують, де він їх взяв

Поліція Одеси затримала громадянина іншої держави. Йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю.

Одеська поліція затримала 40-річногро громадянина іної держави. Затримання відбулося на одній із автозаправних станцій.

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Вилучення гранат

В машині в іноземця була граната Ф-1. Також у його орендованому помешканні було виявлено гранату РГД-5. Слідство з'ясовує, де він їх взяв та для чого зберігав.

Підозрюваний є обвинуваченим у справі щодо розбійного нападу, скоєного в Одесі, але перебував на свободі через зміну судом запобіжного заходу, не пов’язаного з ув’язненням,

– повідомили у Нацполіції.

Затриманому чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

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