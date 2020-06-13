В Одесі й Києві відкрили нічні клуби, куди під час карантину прийшли сотні людей: відео
В Україні впродовж останніх тижнів послаблюють карантин, хоча в останні дні кількість нових випадків коронавірусу побиває все нові й нові рекорди. Втім це не помішало відкрити нічні клуби зокрема в Києві й Одесі, що заборонено урядом. Ба більше, там зібралися сотні людей.
Відвідувачі нічних клубів, музичні виконавці й самі клуби на сторінках у соцмережах поділилися відео з "антикарантинних" вечірок, повідомляє 24 канал.
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Так, наприклад, в одному з київських клубів на вечірку зібралися понад сотня людей. При цьому фактично ніхто з них не використовував засобів індивідуального захисту.
Нічний клуб у Києві відкрили під час карантину: дивіться відео
Всього в Києві майже одночасно почали працювати одразу декілька клубів. Кількість їхніх відвідувачів становив багато сотень, а то й тисячі людей.
У Києві зарпацювали нічні клуби просто під час карантину: дивіться відео
Втім неофіційне відкриття нічних клубів не обмежилося лише Києвом. Так само вони запрацювали й у курортній Одесі. Там теж зібралося чимало людей.
Клуби Одеси працюють під час карантину: дивіться відео
В Одесі під час карантину почали працювати нічні клуби: дивіться відео
Що про це каже уряд?
Наразі робота нічних клубів в Україні повністю заборонена. Уряд дозволив лише роботу ресторанів і кафе, зокрема й всередині закладу, але з обмеженням, що за столиком не можуть перебувати більше 4 людей.