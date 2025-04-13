У Одесі лунають вибухи

Росія продовжує терор українських міст. Ввечері 13 квітня в Одесі знову пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову міста Геннадія Труханова.

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Що відомо про вибухи в Одесі сьогодні

Геннадій Труханов повідомив про вибухи в Одесі о 22:07. Незадовго до цього мер міста закликав одеситів перебувати в безпечних місцях.

Зауважимо, повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 21:48. Причиною стала загроза ударів російських безпілотників.

За данними моніторів, на Одесу спрямували більш як десяток безпілотників.

Одеса – в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!

– попередили Повітряні сили о 22:11.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Де зараз лунає тривога: дивіться на карті