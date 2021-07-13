Подія трапилась 12 липня. Труп лежав на пляжі з 8:30 ранку. Забрали його аж пополудні.

До теми Шукали 3 дні: на Одещині знайшли тіло рибалки, який впав з човна у Дністрі

Люди далі купались і відпочивали

Здалось, відпочивальників зовсім не бентежило тіло втопленого чоловіка. Вони засмагали та купалися. Поруч грали діти.

Відомо, що чоловікові було 83 роки. Деталі загибелі встановлює поліція.



Тіло чоловіка пролежало на пляжі 4 години / Фото з телеграму "7 каналу"

Поки невідомо, що від чого саме помер чоловік. Це можуть бути або проблеми зі здоров'ям, або необережне поводження у воді, або навіть самогубство.

З етичних міркувань ми не можемо опублікувати відео події. Переглянути його можна за посиланням. Перегляд не рекомендуємо людям зі слабкими нервами – 18+.

Останні нещасні випадки на водоймах в Україні