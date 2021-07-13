Подія трапилась 12 липня. Труп лежав на пляжі з 8:30 ранку. Забрали його аж пополудні.

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Люди далі купались і відпочивали

Здалось, відпочивальників зовсім не бентежило тіло втопленого чоловіка. Вони засмагали та купалися. Поруч грали діти.

Відомо, що чоловікові було 83 роки. Деталі загибелі встановлює поліція.

Труп чоловіка лежав в Одесі Новини Одеси Відпочивальники
Тіло чоловіка пролежало на пляжі 4 години / Фото з телеграму "7 каналу"

Поки невідомо, що від чого саме помер чоловік. Це можуть бути або проблеми зі здоров'ям, або необережне поводження у воді, або навіть самогубство.

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