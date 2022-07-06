В Одесі накрили велику мережу підпільних казино, яких за гроші "кришувала" поліція

В Одесі працювала велика мережа нелегального грального бізнесу. Ба більше, мільйонні незаконні заробітки відбувались під прикриттям правоохоронних органів.

Про те, що викрили "бізнесменів", що порушували закон, повідомили у Державному бюро розслідувань. Мережа складалась з підпільних гральних залів з азартними іграми.

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До вторгнення Росії в Україну працювали 400 таких залів

Як зауважили у ДБР, до 24 лютого 2022 року на території України працювали близько 400 таких гральних залів. Після початку повномасштабної війни вони зробили паузу у своїй роботі, проте поступово почали знову відчиняти двері для відвідувачів.

Найбільше активізувався нелегальний гральний бізнес в Києві та Одесі. Лише за місяць обіг гральних закладів у цих двох містах сягав у середньому 300 мільйонів гривень.

Зали працювали, дотримуючись конспірації

Підпільні заклади приймали клієнтів у різних районах міст та з суворою конспірацією. Людей тут "підсаджували" на азартні ігри, аби вони згодом вже не могли від цього відмовитись.

ДБР провело понад 115 обшуків

Власники платили гроші представникам правоохоронних органів, аби ті їх не "чіпали".

Водночас співробітники ДБР провели 115 одночасних обшуків. Вони навідались в помешкання організаторів, їхні офіси та самі зали. Вдалось вилучити понад 530 одиниць техніки, "чорну" бухгалтерію, записи та понад 7 мільйонів гривень у різних валютах. Незабаром учасникам незаконної схеми повідомлять про підозру.

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Що відомо про легалізацію грального бізнесу в Україні:

Гральний бізнес в Україні легалізували у серпні 2020 року.

У лютому 2021 року були видані перші ліцензії на роботу.

За попередній рік підприємці отримали понад 4 тисячі таких ліцензій.

У серпні 2021 року влада повідомила, що від грального бізнесу Україна заробила перший мільярд.

ДБР розповіло про викриття нелегальної мережі гральних закладів – відео