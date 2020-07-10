На Володимира Савченка напали пообіді 9 липня. Він саме перебував на площі 10 квітня в Одесі, коли невідомий чоловік завдав йому кілька ударів ззаду та втік.

Невідомий бив Савченка по голові та спині. Кілька ударів він завдав у потилицю, відтак активіста довелося госпіталізувати. Про це інформує пресслужба Нацполіції регіону.

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Наразі зловмисника, що напав на Савченка розшукують правоохоронці. Вони вже опитали потерпілого.

Поліція також вирішує питання про відкриття кримінального провадження за статтею "Завдання умисних легких тілесних ушкоджень".

Хто такий Володимир Савченко? Це активіст, що очолює громадську організацію "Спільна мета". Днями ГО добилась заборони суду на будівництво ЖК "Граф у моря", тиждень тому – рішення суду про заборону на будівництво ЖК "Каліпсо", а ще раніше – заборону на будівництво ЖК "Ля Мер".

Що каже Савченко про напад на себе

Він оприлюднив результати медогляду після того, як його побили. Відтак, у Володимира Савченка діагностували струс мозку та численні забої.

Чоловік каже що кілька днів має відлежатися, аби його стан покращився.

"Останнім часом на учасників нашої команди надходили погрози. На жаль, вони перейшли в результат. Я щиро вірив, що держава має оберігати своїх громадян, які її щиро люблять, поважають і пов’язують свою діяльність з її розвитком. Сподіваюсь, що правоохоронні органи відпрацюють цю ситуацію і підтвердять мій оптимізм", – написав він.

Що кажуть про напад одеські правозахисники

У "Спільній меті", як очолює Савченко, наголошують: напад однозначно пов’язаний із активною громадською діяльністю чоловіка.

Там також додали, що Володимир Савченко саме перед нападом брав участь у акції протесту на 13 станції Великого фонтану проти забудов узбережжя Чорного моря в Одесі.

Крім того, саме 9 липня були демонтовані незаконні шлагбауми на 13 станції та біля пляжу "Ланжерон", тому напад, як припускають колеги Савченка, міг статися і через це.

Якщо вам щось відомо про цей напад, ви щось бачили, можливо відеореєстратор вашого авто зняв невідомих (бо це сталося на переході через вулицю Черняхівського біля площі 10 квітня) то повідомте нам у приватні повідомлення!

– просять у спільноті.

Також у дописі на фейсбук-сторінці організації позначили Офіс Президента, аби справа з нападом на активіста в Одесі набула розголосу.