Думка, що в інших областях краще – хибна: влада розповіла про ситуацію зі світлом в Одесі

В Одесі складна ситуація зі світлом після ракетних атак Росії, зокрема обстрілу 26 січня. Станом на 28 січня в Одесі не вистачає генерації.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону заявив, що в Одесі та Одеському районі найбільш складна ситуація, пише 24 Канал. Зокрема, до 26 січня, коли Росія вдарила по Одесі, в регіоні й так були невеликі ліміти, які виділяло Укренерго.

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Як в Одесі подають світло

Братчук зазначив, що стабілізаційні графіки до атаки 26 січня виконувалися з проблемами. Водночас після удару 26 січня, коли росіяни влучили в енергетичні об'єкти, електроенергія подається жителям Одеси по кілька годин. Братчук наголосив, що не вистачає генерації.

Крім того, він підкреслив, що Одеса досі не оговталася від обстрілів, які були 10 грудня 2022 року. Наслідки не були ліквідовані й нові обстріли, як каже Братчук, додали біди.

Водночас критична інфраструктура в Одесі повністю забезпечена альтернативними джерелами енергопостачання.

В Одеській ОВА пояснили, чому на Одещині найскладніша ситуація

Представник Одеської ОВА Антона Шалигайло заявив, що думка про те, що в інших областях ситуація з електропостачанням краща, ніж в Одеській області – хибна.

Він наголосив, що саме російські обстріли є причиною всіх негараздів. "Пошкодження енергооб'єктів в інших областях також негативно впливають на стан нашого електропостачання через дефіцит лімітів, які розподіляються між регіонами", – сказав Шалигайло.

Представник Одеської ОВА заявив, що найгірша ситуація, коли росіяни завдають ударів по енергетичному обладнанню в Одеській області.

Тоді виникають інші проблеми, але вже технічного характеру, які ускладнюю фізичну передачу та розподіл енергії по регіону,

– сказав він.

Шалигайло додав, що саме це відбулося після атаки 26 січня, яка завдала серйозних руйнувань.

Водночас він повідомив, що деякий час у південних та північних районах Одеської області ситуація зі світлом буде краще. У ці райони подаватимуть потужності, яку не може взяти Одеський район.