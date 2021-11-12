На щастя. в результаті займання ніхто не постраждав. Супермаркет загорівся вночі близько 2 години проти 12 листопада.

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Деталі пожежі

До Служби рятувальників надійшло повідомлення, що в Київському районі на вулиці Академіка Вільямса, 75 горить магазин "Сільпо".

Коли співробітники ДСНС прибули на місце, то побачили, що вогонь палає в одноповерховому складі у прибудові до магазину.



В Одесі горів супермаркет "Сільпо" / Фото ДСНС

Пожежу загасили о 02:33 хвилині на площі 30 квадратних метрів. Ймовірною причиною називають підпал ззовні невідомими. ДСНС залучила 23 рятувальники та 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки.



Супермаркет могли підпалити / Фото ДСНС

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