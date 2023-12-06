В центрі Одеси обвалився будинок: очевидці розповіли, що там були люди

В Одесі вранці 6 грудня обвалився житловий будинок в центрі міста. Зруйнований 3 під'їзд будівлі.

Рятувальники повідомили, що інцидент трапився на вулиці Базарній. Фахівці ДСНС станом на 12:06 6 грудня розпочали аварійно-рятувальні роботи, пише 24 Канал.

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Що відомо про обвал будинку в Одесі

Відбулося руйнування 3-го під'їзду аварійного житлового будинку з 1-го по 3-й поверх,

– розповіли в ДСНС.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розповіла, що:

вони почали аварійно-рятувальні роботи;

обстежили підвальне приміщення на наявність людей – не виявили ані поранених, ані загиблих.

ДСНС залучила 18 одиниць пожежної техніки та 55 рятувальників.

В Одесі обвалився житловий будинок / Фото ДСНС

Речниця ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко розповіла журналістам Укрінформу, що за словами очевидців, там були люди. Скоріш за все, мовиться про безхатьків.

Вони самі вийшли, з ними все добре,

– заявила речниця.

Що відомо про будинок, який обвалився

Заступник глави Одеської міськради Олександр Філатов розповідав на брифінгу, що станом на 27 листопада в будинку мешкало п'ять сімей. Проте посадовець пояснював, що людей відселятимуть точно, адже іншого виходу немає.

У нас є квартири або житловий фонд. Я дав доручення всім главам адміністрацій, щоб вони підняли статистику та подивились, де є вільні квартири для того, щоб піти до людей та чітко запропонувати їм локації. Така статистика повинна бути вже сьогодні, в гіршому випадку – завтра,

– запевняв Філатов.

За його словами, житловий будинок демонтуватимуть, та це складний процес, адже будівля є історичною пам'яткою та знаходиться у буферній зоні ЮНЕСКО.

До речі, 27 серпня 2023 року в цьому будинку на Базарній обвалилась стіна. Мешканці будинку переконували, що обвал трапився через ракетний удар росіян, адже вибухова хвиля вдарила по будинку.

Тоді ЗМІ писали, що будинок:

побудований ще у 20 столітті;

є пам'яткою архітектури;

перебуває в аварійному стані вже 30 років.