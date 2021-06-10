Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці одеський активіст Дем'ян Ганул 10 травня. Сам інцидент трапився вночі напередодні.

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Детальніше про цей випадок

Підпал здійснили на розі вулиць Дерибасівська та Преображенська. Це місце є неофіційним меморіалом хлопцям, які віддали життя за українську Одесу.

Сепаратисти скоїли підпал червоно-чорного прапора в центрі Одеси. Прапору, який вважається символом боротьби за незалежність України,

– написав активіст.

Дем'ян Ганул звернувся в дописі до поліції Одещини та Служби безпеки України. Окрім цього він пообіцяв фінансову винагороду за будь-яку інформацію щодо того, хто це зробив.

На фото з місця видно, що підпал здійснили палицею, яку чимось обмотали. Однак банер із кольорами національного стяга не зайнявся повністю. В ньому лише утворилася невелика дірка.

Що було в Одесі 2 травня 2014 року У цей день у місті відбулися протистояння ультрасів футбольних клубів "Чорноморець" та "Металіст" з одного боку й проросійськими активістами з іншого. У той день підпалили Будинок профспілок, де сховались прихильники Росії.

Зверніть увагу! В Одесі 1 квітня облили фекаліями меморіальний камінь героям АТО. Через два тижні цей самий пам’ятник вже облили червоною фарбою. Поліція почала розслідувати ці випадки, однак винних не знайшли.