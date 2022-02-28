В Одесі – повітряна небезпека
28 лютого 2022 , 17:07Читать новость на русском
Джерело:"Думская"
В Одесі оголосили повітряну тривогу. Місцевим мещканцям треба негайно перейти в укриття.
Напередодні Арциз, що на Одещині, потрапила ракета. Про постраждалих нічого невідомо, у місті через загрозу оголосили комендантську годину.
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В Одесі, тим часом, активно працює система протиповітряної оборони. Так 27 лютого повітряний простір міста хотіли порушити. Проте ППО цього не дозволила.
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