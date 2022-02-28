В Одесі – повітряна небезпека

28 лютого 2022 , 17:07
Читать новость на русском

Джерело:

"Думская"

В Одесі оголосили повітряну тривогу. Місцевим мещканцям треба негайно перейти в укриття.

Напередодні Арциз, що на Одещині, потрапила ракета. Про постраждалих нічого невідомо, у місті через загрозу оголосили комендантську годину.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

В Одесі, тим часом, активно працює система протиповітряної оборони. Так 27 лютого повітряний простір міста хотіли порушити. Проте ППО цього не дозволила.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.

Автор: Ірина Пундор