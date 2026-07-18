В Одесі прогриміли вибухи: туди летіли ракети

Вдень 18 липня російська армія запустила по Україні повітряні цілі різних типів. Під час повітряної тривоги вибух прогримів в Одесі.

Про це повідомляє 24 Канал.

Які наслідки вибухів?

Повітряну тривогу по всій Одеські області оголосили о 14:57. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ракет на регіон.

Ракета на Чорноморське/Південне!

– повідомили військові.

Вже за кілька хвилин кореспонденти почули звук вибуху, що прогримів у місті.