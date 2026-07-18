18 липня, 15:03
В Одесі прогриміли вибухи: туди летіли ракети
Вдень 18 липня російська армія запустила по Україні повітряні цілі різних типів. Під час повітряної тривоги вибух прогримів в Одесі.
Про це повідомляє 24 Канал.
Які наслідки вибухів?
Повітряну тривогу по всій Одеські області оголосили о 14:57. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ракет на регіон.
Ракета на Чорноморське/Південне!
– повідомили військові.
Вже за кілька хвилин кореспонденти почули звук вибуху, що прогримів у місті.