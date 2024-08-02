В Одесі повторні вибухи: Росія вдарила балістикою з Криму
Вдень 2 серпня в Одеській області оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Уже незабаром в Одесі прогриміли вибухи.
Згодом були повторні. Що вже відомо про вибухи в Одесі, передає 24 Канал. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.
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Вибухи в Одесі сьогодні
Тривогу в Одеській області оголосили близько 13:53. Повітряні сили попередили про загрозу застосування агресором балістичного озброєння.
Уже о 13:55 в Одесі пролунали вибухи. Уже незабаром повторні.
У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях,
– закликав мер Геннадій Труханов.
Незадовго до вибуху моніторингові спільноти писали про вихід "Іскандер-М" у бік Одеської області. Згодом "Кримський вітер" оприлюднив кадри пуску балістичної ракети з району мису Фіолент о 13:53.
Уже о 14:28 в Одесі знову прогримів вибух. Голова ОВА закликав перебувати в укриттях. Напередодні моніторингові канали також писали про вихід балістики з Криму.