В Одесі повторні вибухи: Росія вдарила балістикою з Криму

Вдень 2 серпня в Одеській області оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Уже незабаром в Одесі прогриміли вибухи.

Згодом були повторні. Що вже відомо про вибухи в Одесі, передає 24 Канал. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.

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Вибухи в Одесі сьогодні

Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Тривогу в Одеській області оголосили близько 13:53. Повітряні сили попередили про загрозу застосування агресором балістичного озброєння.

Уже о 13:55 в Одесі пролунали вибухи. Уже незабаром повторні.

У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях,

– закликав мер Геннадій Труханов.

Незадовго до вибуху моніторингові спільноти писали про вихід "Іскандер-М" у бік Одеської області. Згодом "Кримський вітер" оприлюднив кадри пуску балістичної ракети з району мису Фіолент о 13:53.

Росія атакувала балістикою з Криму / Фото "Кримський вітер"

Уже о 14:28 в Одесі знову прогримів вибух. Голова ОВА закликав перебувати в укриттях. Напередодні моніторингові канали також писали про вихід балістики з Криму.