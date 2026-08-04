В Одесі пролунали вибухи: ворог вдарив по місту балістикою

Зранку 4 серпня Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики. Під ударом опинилася Одеса. Там прогриміли вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про атаку на Одесу?

Передусім зазначимо, що близько 10:37 на Одещині оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.

З акваторії Чорного моря курсом на Одеську область рухалася ракета. Швидкісна ціль, як уточнювали у Повітряних силах, летіла в напрямку Одеси / Чорноморська.

Вибух в обласному центрі прогримів уже о 10:43. До того ж, на Одещину продовжили рухатися реактивні БпЛА.

Станом на момент публікації інформація про можливі наслідки атаки відсутня. Вочевидь, місцева влада надасть ці дані згодом. У такому разі ми обов'язково оновимо матеріал.