В Одесі пролунали вибухи
18 березня 2022 , 08:21Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Одеса
В Одесі близько 8 ранку пролунали вибухи. В місті та області оголосили повітряну тривогу.
Після вибухів в Одесі повітряну тривогу оголосили й у Вінниці. Щоправда відбій тривоги на Одещині оголосили за більш ніж 10 хвилин.
Зверніть увагу Вибух у Львові прогримів у районі аеропорту, але ракети влучили не в нього, – Садовий
Нагадуємо про те, що не можна поширювати фото й відео з наслідками вибухів, щоб не коригувати атаки ворога.
При оголошенні повітряної тривоги потрібно негайно спуститися в укриття. Не нехтуйте своєю безпекою.
Як зараз виглядає обстріляний Маіруполь: дивіться відео