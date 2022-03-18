В Одесі пролунали вибухи

В Одесі близько 8 ранку пролунали вибухи. В місті та області оголосили повітряну тривогу.

Після вибухів в Одесі повітряну тривогу оголосили й у Вінниці. Щоправда відбій тривоги на Одещині оголосили за більш ніж 10 хвилин.

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Нагадуємо про те, що не можна поширювати фото й відео з наслідками вибухів, щоб не коригувати атаки ворога.

При оголошенні повітряної тривоги потрібно негайно спуститися в укриття. Не нехтуйте своєю безпекою.

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