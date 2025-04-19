В Одесі пролунали вибухи

Уночі суботи, 19 квітня, Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Зокрема, вибухи пролунали в Одесі близько 01:26.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Новини.LIVE". Повітряну тривогу в області оголосили о 00:40.

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Що відомо про атаку

До слова, о 01:23 Повітряні сили ЗСУ попередили про групу БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини, зокрема Чорноморська та Одеси.

Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!

– написав мер Геннадій Труханов о 01:26.

Він зазначив про небезпеку для центральної частини міста та Пересипського району.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, вибухи уночі суботи, 19 квітня, пролунали також у Сумах – близько 00:17 та 00:26. За даними оборонців неба, група дронів в області рухалася в південно-західному напрямку.