В Одесі пролунав черговий вибух: в Україні загроза балістики

Черговий вибух в Одесі пролунав вдень 3 липня. Ворог знову вдарив по місту балістикою.

Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

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Що відомо про вибух в Одесі

В низці регіонів України о 17:23 оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Вже за дві хвилини Повітряні сили закликали мешканців Одеси пройти в укриття. Раніше те саме зробив міський голова Генадій Труханов. Вже о 17:25 він повідомив, що в Одесі пролунав вибух.

Моніторингова спільнота monitor повідомила, що вибух пролунав в межах Одеси. За їх даними, ворог випустив по місту одну балістичну ракету "Іскандер-М" з Криму.

Зауважимо, що о 17:42 в Повітряних силах повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння, однак зберігається активність ворожої тактичної авіації на східному та північно-східному напрямку.

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До слова, росіяни вже вдруге за день атакують Одесу балістикою. Вранці ворог вдарив по портовій інфраструктурі міста, є жертви та постраждалі.