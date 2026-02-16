Укр Рус
24 Канал Новини України В Одесі пролунав сильний вибух: місто частково без світла
16 лютого, 23:41
1
Оновлено - 23:58, 16 лютого

В Одесі пролунав сильний вибух: місто частково без світла

Сергій Попович
Основні тези
  • В Одесі стався вибух, через який місто частково залишилося без світла та водопостачання.
  • Місцеві телеграм-канали припускають, що в місто міг прилетіти "Шахед", який не був зафіксований на радарах.

В Одесі пролунав вибух. Місто залишилося частково без світла.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Дивіться також Були "Циркони", "Іскандер-М" і десятки дронів: які наслідки атаки Росії на Україну 16 лютого 

Що відомо про вибух в Одесі?

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що по місту міг прилетіти "Шахед", який не фіксувався на радарах. Потряної тривоги не було. Офіційно про наближення цілей до Одеси теж не повідомлялося.

Після вибуху близько 23:37 16 лютого виникли проблеми зі світлом і водопостачанням.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Раніше цього вечора вибух лунав у Кривому Розі

  • У Кривому Розі 16 лютого пролунав вибух через балістичний удар з Криму.

  • Місцева влада підтвердила, що ракета влучила в інфраструктуру. Попередньо, минулося без постраждалих.