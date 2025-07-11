"Шахеди" атакують Одесу: в місті пролунали вибухи
- В Одесі зранку 11 липня пролунали вибухи.
- Повітряні сили повідомляли про групу ворожих дронів поблизу Одеси.
В Одесі зранку 11 липня пролунали вибухи. В регіоні оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє журналістка 24 Каналу, яка перебуває у місті.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Вибухи в Одесі
Зазначимо, що зранку о 9:19 в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Ближче 10 години в Одесі пролунав вибух.
В Повітряних силах вказували про небезпеку для регіону. Там інформували про групу ворожих дронів поблизу Одеси.
В акваторії Чорного моря поблизу Одеси група ударних БпЛА. Перебувайте в укриттях! Працює ППО!
– писали в ПС о 9:50.
Через декілька хвилин в місті знову пролунали вибухи.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.