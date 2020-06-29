П'яний одесит увірвався до поліцейського відділку "Лузанівка" та травмував декількох поліцейських. Зловмисника вдалося затримати.

Інцидент трапився 29 червня приблизно о 8:00, повідомляє Нацполіція Одещини.

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39-річний одесит, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, увірвався до відділку та почав ображати правоохоронців, використовуючи нецензурну лексику.

Коли вони попросили чоловіка покинути приміщення, той розпилив їм в обличчя вміст газового балончика. Кілька поліцейських отримали хімічні опіки очей, їх одразу ж госпіталізували.



П'яний чоловік напав на поліцейських в Одесі / Фото Нацполіція

Поліцейські затримали зловмисника та викликали слідчо-оперативну групу. За даним фактом порушено кримінальне провадження.

Чоловікові загрожує до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на такий же термін. Зараз зловмисника помістили в ізолятор тимчасового тримання. Тривають слідчі дії.

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