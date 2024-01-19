В Одесі раптово обвалилася частина будівлі інфекційної лікарні: фото жахають

В Одесі 19 січня обвалилася частина стіни циркульного корпусу Одеської інфекційної лікарні. Зауважують, що будівля є пам'яткою архітектури. Однак перебуває вже у вкрай незадовільному аварійному стані

Наголошують, що будівлю вже понад 5 років не експлуатують. На щастя, постраждалих внаслідок інциденту немає.

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Сьогодні відбулося обрушення частини стіни циркульного корпусу Одеської інфекційної лікарні. Будівля є пам'яткою архітектури національного значення, знаходиться у вкрай незадовільному/аварійному стані, як мінімум 5 років не експлуатується,

– мовиться у повідомленні.



Наголошують, що місцева влада вже знає про проблему. Олександр Філатов – перший заступник міського голови – заявив, що фахівці профільних служб мерії та науковці Одеської державної академії будівництва та архітектури проведуть обстеження будівлі, а також нададуть рекомендації щодо першочергових дій.

Окрім того, наголошують, що будівля – пам'ятка архітектури національного значення. Усі роботи погоджуватимуть з відповідними державними органами.



В Одесі обвалилася стіна будинку / "Одеса Офіційно"

Постраждалих внаслідок інциденту, на щастя, немає.

Минулого місяця в Одесі стався схожий інцидент

У грудні 2023 року в Одесі вже стався аналогічний інцидент. Тоді обвалився будинок, у якому перебували люди. В епіцентрі загрози опинився 3-й під'їзд аварійного житлового будинку з 1-го по 3-й поверх. На щастя, постраждалих також не було. Люди, які перебували у будинку, самі вийшли з нього.