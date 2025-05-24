Вибухи в місті пролунали приблизно в 0:20. Попередньо, працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на місцеве видання "Думська" та Суспільне.

Трохи раніше Унаслідок атаки "Шахедів" у Броварському районі Київщини є постраждалі

Вибух в Одесі: що відомо

В 0:10 Повітряні сили повідомили про рух "Шахедів" з Чорного моря у напрямку Одеси. Станом на 0:26 ворожі дрони все ще залітали з моря.

Згодом місцеві ЗМІ повідомили про вибух та за кілька хвилин ще один. Попередньо, працювала ППО та є збиття.