Вибухи в місті пролунали приблизно в 0:20. Попередньо, працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на місцеве видання "Думська" та Суспільне.

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