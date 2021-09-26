Відео з місця пожежі оприлюднили очевидці. На місці працюють співробітники ДСНС.
До теми 12-річний школяр підпалив храм на Одещині не з помсти: хлопець хотів скоїти ще один злочин
Невідомо, скільки людей постраждали
На кадрах видно, що з вікна йде густий чорний дим. Полум'ям охоплено, мабуть, більшість площі квартири, адже вогонь буквально знищив балкон.
Наразі невідомо про кількість потерпілих внаслідок інциденту та чи є вони взагалі. Також поки не повідомляють про причини займання.
Дивіться відео з місця події / Відео з телеграм-каналу "Одесса INFO":
Коротко про останні пожежі в Україні:
- Під Києвом у житловому комплексі підпалили автомобілі, згоріли 5 машин.
- У Чернівцях горіла меблева фабрика.
- У Кривому Розі сталась пожежа у гуртожитку для військових. Вогонь пошкодив речі та меблі.
- Масштабне займання трапилось і в школі у Чугуєві. Там згорів спортзал та перекриття даху.