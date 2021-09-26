Відео з місця пожежі оприлюднили очевидці. На місці працюють співробітники ДСНС.

До теми 12-річний школяр підпалив храм на Одещині не з помсти: хлопець хотів скоїти ще один злочин

Невідомо, скільки людей постраждали

На кадрах видно, що з вікна йде густий чорний дим. Полум'ям охоплено, мабуть, більшість площі квартири, адже вогонь буквально знищив балкон.

Наразі невідомо про кількість потерпілих внаслідок інциденту та чи є вони взагалі. Також поки не повідомляють про причини займання.

Дивіться відео з місця події / Відео з телеграм-каналу "Одесса INFO":

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