Інцидент трапився у п'ятницю, 25 червня. Тож, поліцейські оголосили в місті операцію "Сирена".
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Кого розшукують
За повідомленням поліцейських, розшукується Руслан Миколенко. Чоловік 1985 року народження. Його підозрюють крадіжці. Зловмисник втік в суді просто з-під конвою.
Розшукують Руслана Миколенка / Фото Нацполіція
Прикмети чоловіка
- Зріст 180 – 185 см;
- міцної статури;
- волосся темне;
- очі карі.
Флешмоб "Втечи із зали суду": попередні випадки
- Напередодні, 22 червня в Одесі прямо з зали суду утік 25-річний Георгій Янов, якого підозрюють в скоєнні розбійного нападу та викрадення.
- 28 травня в Ірпені із залу суду втік злочинець. Поліцейські також оголосили спецоперацію. В найближчих населених пунктах поліція перевіряла кожну машину.