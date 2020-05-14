В Одесі таксистка обікрала сплячу пасажирку: через телефон переказала собі кругленьку суму

Таксистка в Одесі вкрала у своєї пасажирки значну суму грошей, коли та заснула. Через мобільний додаток зловмисниця переказала собі понад 70 тисяч гривень.

Від протиправних дій таксистки постраждала жителька Суворовського району, яку зловмисниця відвозила додому, повідомляє пресслужба Нацполіції Одещини.

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Послугами таксі жінка скористалася далеко за північ, тому по дорозі заснула, в результаті стала легкою здобиччю для недобросовісної працівниці,

– йдеться у повідомленні.

Що вчинила таксистка

Вона забрала з сумочки пасажирки телефон та банківську картку. А тоді, використовуючи мобільний додаток, переказала на своє ім’я приблизно 72 тисяч гривень.

Як виявили зловмисницю

У результаті розшуків таксистку знайшли. Нею виявилася 32-річна місцева мешканка. У скоєнні злочину вона зізналася.

Жінці максимально загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Зверніть увагу! Нещодавно Одеській ОПЗЖ забракло 150 гривень, щоб оплатити послуги таксистів. Представники партії найняли таксистів для партійного автопробігу на День Перемоги. Однак розрахуватися за домовленістю не змогли – замість трьох годин роботи оплатили лише дві.