В Одесі вибухнув автомобіль: ймовірно, він належить військовому

Вранці 28 липня в одному з районів Одеси вибухнув автомобіль. Внаслідок інциденту постраждав водій позашляховика.

Про це повідомила поліція Одеської області.

Що відомо про вибух автівки?

Вибух прогримів у дворі однієї з багатоповерхівок Пересипського району міста. Про інцидент поліції повідомила дружина потерпілого 49-річного водія кросовера. На місце також прибули медики, які оглянули постраждалого.

За попередніми даними правоохоронців, автівка вибухнула одразу після того, як водій завів її та розпочав рух.

Місце події після вибуху авто в Одесі: дивіться відео

На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Після з'ясування всіх обставин події їй буде надано відповідну правову кваліфікацію,

– уточнили у поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Тим часом "РБК-Україна" з посиланням на джерела повідомляє, що вибухнув автомобіль, який належить військовому.