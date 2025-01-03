В Одесі через вибух павербанку спалахнула пожежа в квартирі

Вночі 3 січня у квартирі на вулиці Комітетській в Одесі спалахнула пожежа через вибух акумуляторної батареї – павербанку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Одещини. Зазначається, що рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу.

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Павербанк став причиною пожежі в Одесі

В ДСНС розповіли, що пожежа виникла у приміщенні ванної кімнати в квартирі на 6-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку.

Під час проведеної розвідки рятувальники встановили вибиті вхідні двері, вікно в кімнаті та рами на балконі,

– йдеться в повідомленні.

На щастя, внаслідок інциденту постраждалих немає. Для встановлення причини пожежі на місці працювала дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС Одещини.

Рятувальники також показали фото наслідків пожежі в квартирі.

Пожежу спричинив вибух павербанку / Фото: ДСНС Одещини

До слова, раніше в Хаджибейському районі Одеси виникла пожежа через пральну машину. Там вогонь пошкодив міжкімнатну перегороду та стіни в поруч розташованих двох квартирах. На жаль, внаслідок інциденту постраждав хлопчик, 2013 року народження.